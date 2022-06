Tornato ufficialmente al Lione, Alexandre Lacazette è intervenuto in conferenza stampa parlando della sua scelta: "Per amore del club ho accettato uno stipendio più basso. Questo progetto era la cosa più importante e sono felice di essere tornato. Torno dopo aver guadagnato in esperienza, in leadership. Spero che il mio ritorno aiuti tutti a ritrovare l'amore per il club. È emozionante tornare qui"