Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato durante il ritiro della squadra rispondendo anche alle domande sul futuro di Lucas Paquetà: "È vero, abbiamo ricevuto proposte per Paquetà. Ci sono alcuni giocatori che si sentono parte completa del progetto, mentre ce ne sono altri che la vedono diversamente. Economicamente, abbiamo l'obiettivo di seguire le nostre idee e i nostri obiettivi e inoltre il tecnico ci ha dato un'opinione. Poi c'è quello che vuole il calciatore".



Il Milan ascolta queste parole con attenzione in quanto nell'accordo per la cessione del trequartista brasiliano, aveva mantenuto una percentuale pari al 15% sulla futura rivendita.