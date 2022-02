Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Progres, il Lione ha messo nel mirino per la prossima stagione il centrocampista del Lens Seko Fofana, che ha indossato in carriera pure la maglia dell'Udinese. Accostato in passato pure al Milan, la sua valutazione di mercato si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.