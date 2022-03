L'Olympique Lione è davvero soddisfatta delle prestazioni di Emerson Palmieri e ha deciso di contattare il Chelsea per concordare il riscatto del giocatore. Il calciatore è un titolare fisso per Peter Bosz e la dirigenza sportiva si sta muovendo per continuare il rapporto con il giocatore. Palmieri è convinto di restare in Ligue 1, ora sarà da trovare l'accordo con il club londinese con un costo dell'operazione che si aggirerebbe sui 10 milioni di euro. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.