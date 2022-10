Il Lione ha deciso: Peter Bosz non è più l'allenatore della prima squadra. Al suo posto, come comunicato dalla società francese, arriva Laurent Blanc, che non allenava in Ligue 1 da sei anni



"Visti i deludenti risultati ottenuti in questo inizio della stagione, che restano ben al di sotto delle aspettative e degli obiettivi prefissati, l'Olympique Lyonnais informa di aver sollevato dall'incarico Peter Bosz, oltre a quelli di Rob Maas, assistente dell'allenatore, e Terry Peters, preparatore fisico.



All'interno del club è stata effettuate una riflessione per trovare le leve necessarie per consentire alla squadra di ripartire su basi solide e per essere in linea con le ambizioni del direttivo questa stagione. Dopo queste valutazioni, l'Olympique Lyonnais informa di aver preso la decisione di nominare, come allenatore della prima squadra, Laurent Blanc per 2 stagioni, ovvero fino al 30 giugno , 2024. [...]



Laurent Blanc sarà accompagnato da Franck Passi come assistente allenatore e Philippe Lambert, preparatore fisico. I tre uomini lavoreranno in collaborazione con lo staff già in carica.



L'intero gruppo professionistico, con la fiducia del Consiglio Direttivo, supportato dai tifosi e dall'intera famiglia OL, avrà come unico obiettivo, durante questo periodo difficilissimo, quello di riposizionare il club ai massimi livelli in Francia e tornare in Coppa dei Campioni la prossima stagione".