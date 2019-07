Secondo quanto riferisce l'Equipe, l'attaccante classe '93 del Lione Nabil Fekir potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2020. Accostato a Liverpool, Arsenal e Milan, il nazionale francese potrebbe rimanere in quanto l'OL, ceduto N'Dombelé al Tottenham per circa 70 milioni, ha sistemato il bilancio.