. L'ex allenatore bianconero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Gli ho detto subito che anch'io sono tornato a Torino dopo due anni e ho vinto due scudetti giocando un'altra finale di Champions League.Le analogie tra noi due sono tante: la toscanità, il fatto che lui sia arrivato alla Juve a 47 anni e abbia vinto subito lo scudetto come avevo fatto io a 46 anni. Max è uno degli allenatori moderni più esperti, scaltri e maliziosi, in senso buono, che ci siano. E tra i più capaci a gestire certe situazioni. La persona giusta. Anche la filosofia è quella: squadre organizzate, moderne, ma senza esagerare,Arriva da due anni un po' particolari che però, unica forse al mondo, poteva permettersi dopo nove scudetti di fila. Ha tentato nuove strade, con un allenatore di non grande esperienza ma saggio e preparato. Era giusto provare. Non ce l'ha fatta e ora ha deciso di tornare a vincere: nessuno meglio di Max poteva interpretare questo ruolo.Quello che è importante è che la squadra gliene offra tante. Non è mai stato un centravanti vero, ha sempre avuto bisogno di un 9 tipo, in un sistema di tagli, sovrapposizioni e cambi di posizione che non darà punti di riferimento alle difese"., quest'anno ancora di più: non ha vinto, quindi è affamata e ha voglia di rifarsi. Ma, mi sembra molto aggressivo e compatto grazie soprattutto a Spalletti che sa unire il gruppo. L'attacco è sempre ben organizzato, dovrà lavorare su altri reparti., è fondamentale che recuperi presto dall'infortunio e non si faccia di nuovo male. È importante quando sta in tribuna, figurarsi in campo. Troppo trainante il suo ruolo.Di solito è brava a trovare sconosciuti a prezzi convenienti e poi a collocarli in un'organizzazione perfetta, nella quale diventano decisivi., di quelli importanti anche quando non giocano ma sono in tribuna o nello spogliatoio. Non potrà fare 50 partite, ma almeno 30 sì".Lo juventino l'anno scorso praticamente non ha giocato, ora può portare tanta qualità alla Juve: spero abbia l'abilità e la fortuna di prepararsi al meglio. Zaniolo mi sembra recuperato dal punto di vista fisico, spero sia tornato quello di prima, segna, è diventato padre, sta maturando. È il momento di raccogliere quanto di buono ha seminato"., un animale da lotta e da corsa. Costruisce decine di occasioni per sé e per gli altri. Straordinario".. Mi è piaciuto tantissimo all'Europeo, si è dimostrato il centrocampista più completo del nostro calcio: marca, imposta, si inserisce, distribuisce il gioco, fa gol. Sa fare tutto".