Intervenuto all'evento "Belt & Road Initiative 2 - L'Italia e le nuove Vie della Seta", l'ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, ha dichiarato: "Il calcio italiano non mi manca. Non sputo nel piatto in cui ho mangiato per tanti anni, ma ho già fatto quello che dovevo fare. Sto facendo quest'esperienza in Cina, poi finirà la mia carriera da allenatore, poi potrei fare qualcosa a livello dirigenziale. In Cina, contrariamente a quanto pensavo, il campionato italiano è seguitissimo. Quest'anno ci sono squadre che hanno cambiato, c'è chi non vince da tempo e pensa di aver trovato la sintonia giusta. Ma ha cambiato anche chi vince da tanto tempo, vedremo chi avrà ragione".