L'ex ct della Nazionale,, ha parlato nella sua Viareggio a margine della presentazione di un nuovo centro sportivo. Tanti i temi affrontati, a partire dalla lotta scudetto passando anche per la sua Juventus."Il campionato non sarà una lotta a due tra Milan e Napoli come sembra adesso. Io inserirei anche l'Inter, le prime due hanno fatto bene fino ad oggi, ma non trascurerei i nerazzurri"."Non saprei, ma potrebbero aver fatto delle valutazioni puntando alla Champions League. Se così fosse credo che ci metterebbero la firma per vincerla e arrivare anche settimi in campionato"."Mi ha colpito per il suo lavoro, è ai vertici del campionato con una partenza eccezionale, pratica un bel calcio il Milan, semmai forse sta pagando la disabitudine al calcio internazionale per sette anni che non faceva la Champions League. A livello italiano sta facendo benissimo, mi ricorda Carlo Ancelotti"."E' rientrato da una vacanza dopo tre anni. L'ho trovato più riflessivo, disponibile al dialogo, è capace ed ha competenza. Dimostra di non aver dimenticato questo lavoro"."E' molto bravo e ha due p...e non indifferenti per gestire la situazione non comune in cui si è trovato, soprattutto a Firenze. Sta dimostrando serietà, attaccamento alla società. Qualcuno sta facendo i suoi interessi, è evidente, poi verrà fuori. Lui intanto dimostra qualità tecniche e carattere"."La Nazionale andrà al Mondiale. Il pareggio con la Svizzera è un risultato che quando giocano due squadre forti ci può stare e va messo in preventivo. Certo se si vinceva, con l'opportunità che abbiamo avuto con il calcio di rigore, che è stato sbagliato, la pratica era risolta. Le possibilità ci sono però per arrivare al Mondiale. La squadra è forte, sono persone intelligenti, sia i giocatori, sia l'allenatore. La qualificazione arriverà con un po' di sofferenza in più".