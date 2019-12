Marcello Lippi, ex allenatore della Juve, ha parlato delle speranze Champions dei bianconeri ai microfoni di Dribbling, su Raidue: "La Juve può vincere la Champions? Sono ottimista, più degli altri anni. Credo che i bianconeri siano rientrati nel ristretto gruppo delle favorite alla vittoria finale".



CASO CRISTIANO RONALDO? - "No. Io ho gestito tanti campioni, sono persone intelligenti e CR7 lo è. Se ci si arrabbia per una sostituzione non si sta offendendo il proprio allenatore, ma un compagno di squadra che fa gli stessi sacrifici e non è giusto".



SU LAZIO-JUVE - "Inzaghi è bravo, giovane e sta facendo bene. Saprà individuare i punti deboli della Juve, anche se non credo ce ne siano".