Marcello Lippi nella bufera. La stampa cinese si è scagliata contro l'allenatore italiano, ct della nazionale asiatica, a causa del suo frequente assenteismo per rimanere in Italia vicino alla famiglia. Secondo quanto riferisce l'Oriental Sports Daily, Lippi darà forfeit in occasione dei Campionati dell'Est Asia, che si disputeranno in Corea del Sud a dicembre, per trascorrere un periodo di vacanze nel nostro Paese.



Una scelta quello dell'ex tecnico campione del mondo con l'Italia (che sarà sostituito da Everton Li Tie) che non è stata gradita da buona parte dei giornalisti cinesi, che lamentano lo scarso interesse di Lippi per “la crescita a lungo termine del movimento calcistico nazionale”. L'allenatore viareggino farà ritorno in Italia dopo gli impegni di qualificazione al Mondiale di metà novembre per le festività natalizie: "Non dovrebbe essere il suo lavoro allenare la nazionale? Dato che riceve uno stipendio per quella posizione, dovrebbe fare il suo lavoro", scrive ancora l'Oriental Sports Daily.