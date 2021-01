Marcello Lippi può ottenere un incarico nella Lega Serie A. Secondo Tuttosport, l'ex ct dell'Italia è tra i candidati a prendere il posto di consigliere indipendente lasciato da Maurizio Casasco. In alternativa si fa il nome dell'avvocato Jacopo Tognon, ex vice presidente della Lega Pro.



La votazione sul consigliere indipendente è stata inserita nell’ordine del giorno dell’assemblea del 28 gennaio, che si svolgerà in un hotel di Milano. Il presidente Paolo Dal Pino ha tracciato un identikit del profilo ideale: "Auspico sia una grande figura dello sport che possa rappresentare ad alti livelli la parte sportiva sul mercato".