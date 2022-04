Ai microfoni di Radio Anch'io sport parla l'ex ct azzurro campione del mondo 2006 Marcello Lippi: "L'Europeo vinto è stato molto importante. Io non sono d'accordo con nessuno di quanto detto sin qui dopo il mancato Mondiale. In questo momento non ci sono tantissimi giocatori, ma le qualità le abbiamo. Purtroppo siamo fuori dal secondo Mondiale, ma siamo fiduciosi per il futuro. La Nazionale? Non torno, ho deciso di smettere dopo la Cina. Non ho ricevuto alcuna chiamata, ma anche l'avessi ricevuta avrei rifiutato".