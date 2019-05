Marcello Lippi, ex ct dell'Italia e attuale ct della Cina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando l'avventura asiatica: "L'obiettivo è andare al Mondiale, ma le qualificazioni in Asia sono un po' complicate. Abbiamo fatto un contratto di un anno perché serve prima superare una prima fase".



SULLA NAZIONALE FEMMINILE - "Ho conosciuto il ct della Nazionale femminile e mi ha fatto una bella impressione, di competenza e serenità. La cosa che mi piace tanto della selezione femminile è la voglia di vincere questo Mondiale. Ci sono giocatrici molto forti e tutto il movimento azzurro si propone con qualità, ieri per esempio ho visto una grande Under 20 battere il Messico, formazione molto temibile".



SULLA LOTTA SALVEZZA - "Non c'è niente di scontato, vedremo domenica sera cosa sarà successo. Spero che chi non riuscirà a mantenere la Serie A non ne faccia un dramma, ma che pensi subito a ricostruire".