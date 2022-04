a volte attende troppo a rinviare rischiando la pressione di Muriel, prende gol, insicuro.scappa via ad Hateboer sulla destra, ma non riesce a bloccare Muriel quando il colombiano si invola in area, prende un giallo evitabile.: entra per farsi ammonire).è lui a pressare Muriel, ma al 17’ gli sfugge via con facilità per segnare. Anche Pasalic lo sorpassa presentandosi davanti al portiere. Nel momento di maggior sofferenza e con un rigore sbagliato, riapre la gara e la qualificazione buttandosi sulla palla con coraggio, ma il gol è di Zappacosta.un po’ raffazzonato in difesa, concede troppe rimesse.: regala ripartenze ai suoi nelle praterie che a volte lascia ’Atalanta sulla corsia sinistra, trova il varco per Orbán per la rete che riapre la gara e le speranze del Lipsia.mette nel mirino il capitano dell’Atalanta Freuler ma lo svizzero è più puntuale di lui.il centrocampista che ha il vizio del gol è attento nella lettura della gara e apre spazi interessanti a Henrichs, fermato da Demiral.indietreggia per coprire Pasalic in area, un tuttofare che si insinua anche nell’area opposta raccogliendo i passaggi di Laimer, poi riparte all’impazzata e soffia palla a Muriel, ma non al 17’p.t, quando serviva. Ruba palla a Boga.lo conosce troppo bene l’Atalanta, dai tempi della Dinamo Zagabria, e blocca ogni sua ripartenza. Lo beffa anche Koopmeiners.: sfiora due volte il gol, bene).si ferma al palo, impreciso, a pochi cm dalla porta e dal gol, poi sbaglia anche il rigore. Malissimo, Tedesco lo toglie.: fa il suo).Palomino per interrompere la sua corsa prende subito giallo, suo il primo tiro in rete al 7’, ma è debole. Impreciso poi, si fa trovare in fuorigioco. Troppa smania di segnare, perde palloni succulenti in area. Guadagna un rigore importante, ma inutile. La gara cambia comunque.passa subito alla difesa a quattro arretrando Henrichs, non riesce a contenere l'Atalanta né a trovare la via del gol, tanta la sfortuna, alla fine però festeggia per il pari.para con prontezza il primo tiro da fuori di Nkunku, si supera con due interventi miracolosi sul rigore di Silva e anche nel finale dice no salvando il pareggio.: il suo è un lavoro sporco che premia ma sono troppe le palle perse e le punizioni regalate.tiene le redini ad André Silva trascinandolo, innocuo, in fondo al campo. Peccato per il fallo da rigore sui Nkunku.pronti, via, prende giallo dopo nemmeno 3’ per fermare Nkunku e deve limitarsi per non incappare nel rosso. Butta via la palla con la zucca e con il tacco, salvando tutto.Gvardiol non è un cliente facile ma ci fa l’abitudine. Spreca in area.offre qualità e tranquillità a prezzi ribassati e i quinti di centrocampo ne approfittano, tanti i corner acciuffati, manca solo il gol.il capitano blocca Kampl sulla mediana e legge bene le traiettorie nemiche.porta superiorità numerica in attacco ma poi si spegne).duella con Henrichs, perfetto l’assist a Muriel che libera il guizzo del colombiano, ma poi firma l’autogol riaprendo immeritatamente la gara.sv).: disordinato, commette un paio di papere che rischiano di azzerare il vantaggio nerazzurro.: entra bene, sfiora il gol).trova un varco al 45’ p.t. e ci si butta scheggiando il palo, nella ripresa aiuta in difesa.spreca in area, si fa fermare dal muro biancorosso).indiavolato, ha voglia di ballare davanti alla curva taurina, realizza una rete capolavoro scagliando la palla in porta dopo aver scartato tutta la difesa, sfiora anche il bis, male solo nei corner.è tornato, anche se non è nella forma splendente, c'è un ritorno da giocare dove può essere protagonista).: la sua Atalanta dimostra ancora una volta di che pasta fatta è in Europa con traverse, pali e azioni da gol che imbambolano il Lipsia. Il pareggio alla fine sera un po' stretto ma ora il ritorno è in casa.