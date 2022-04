Uno dei quarti di finale di Europa League più interessanti è sicuramente quello tra, in campo per l'andata stasera alle 18:45. I tedeschi, che hanno passato gli ottavi grazie all'esclusione dello Spartak Mosca in seguito ai fatti di guerra, vengono da un perentorio 4-1 rifilato a domicilio al Borussia Dortmund e possono contare sui talenti di, che è stato in dubbio fino all'ultimo per stasera.invece, alle prese con un rendimento altalenante in casa, cerca un altro successo in trasferta per poi giocarsi la qualificazione al Gewiss Stadium, anche con l'aiuto del rientratodalla panchina.Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; André Silva, Nkunku. All.: Tedesco.Musso; Demiral, Palomino, De Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Hateboer; Pessina, Muriel, Pasalic. All. Gasperini.