Dani Olmo è una delle poche stelle che sono ancora rimaste al Red Bull Lipsia, ma sembra che potrebbe finire per perderlo nel prossimo mercato estivo perché ancora non ha rinnovato il contratto. Secondo AS, la priorità del club tedesco è quella di assicurarsi le prestazioni del catalano. Uno dei club più riconosciuti che ha confermato l’interesse è il Barcellona. I Blaugrana hanno provato in diverse occasioni a riportare in patria il giocatore catalano. In questo momento, però, non è solo nella corsa poiché anche il Manchester City si è inserito nella possibile trattativa.