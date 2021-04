L'RB Lipsia non perde tempo e inizia a pianificare il futuro prossimo dopo l'addio già annunciato di Julian Nagelsmann, che da luglio allenerà il Bayern Monaco. Con una nota ufficiale, il club tedesco ha comunicato il nome del suo successore, che sarà lo statunitense Jesse Marsch, alla guida dal luglio 2019 del Salisburgo, altro club della galassia Red Bull.



47 anni, Marsch ha iniziato la sua carriera da tecnico in MLS, prima al Montreal Impact, poi ai New York Red Bulls, prima di intraprendere la sua avventura in Europa come allenatore in seconda proprio del Lipsia nella stagione 2018/2019.