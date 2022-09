Dopo un avvio di stagione complicato con 5 punti in 5 partite e la sconfitta di ieri sera in Champions per 1-4 contro lo Shakhtar Donetsk, il Lipsia ha deciso di esonerare l'allenatore italiano Domenico Tedesco. A confermarlo è una nota ufficiale presente sul sito del club, che saluta definitivamente anche gli assistenti Andreas Hinkel e Max Urwantschky.



I SOSTITUTI - Arrivato a nel dicembre 2021, Tedesco ha conquistato il primo trofeo nella storia del Lipsia vincendo la Coppa di Germania. Per sostituirlo, la società sta valutando i profili di Adi Hutter e Marco Rose.