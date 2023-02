Marco Rose, tecnico del Lipsia, commenta alla UEFA il pareggio con il Manchester City nell'andata degli ottavi di Champions League: "E' stata una partita a due facce, con due frazioni di gioco molto diverse. Nel primo tempo non ci siamo capiti, abbiamo solo inseguito la palla e quando l'avevamo noi non l'abbiamo gestita bene. Nella ripresa siamo stati più bravi con la palla e l'abbiamo riconquistata meglio, mettendo in atto quello che avevamo preparato. Prima dell'intervallo non abbiamo giocato come una squadra di Champions League dovrebbe fare".