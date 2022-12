Josko Gvardiol è l'oggetto del desiderio di diversi club di vertice a livello europeo. Il giocatore del Lipsia è vicino al Chelsea, ma i Blues non sono l'unica squadra interessata al difensore. Secondo Le 10 Sport, il Paris Saint-Germain, viste le difficoltà sulla via per arrivare a Skriniar, hanno puntato i fari sulla strada che porta a Gvardiol. Si accende la battaglia per la giocatore-rivelazione della Croazia.