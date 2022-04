Alla vigilia della gara con l'Atalanta, l'allenatore del Lipsia Domenico Tedesco ha parlato in conferenza stampa presentando la gara dove avrà un solo indisponibile: "Mancherà solo Haidara. Andiamo a Bergamo consapevoli del nostro momento positivo, ma anche loro stanno bene e dovremo sbagliare molto meno di quanto fatto all'andata. In Italia c'è una tradizione incredibile per il calcio, anche se ci sono stadi vecchi lì la gente vive per questo sport. Le mie origini italiane non sono un vantaggio tattico, il mio 'temperamento' italiano non fa sempre la differenza".