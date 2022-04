, allenatore del Lipsia avversario dell'Atalanta nei quarti di finale di Europa League, ha parlato in conferenza stampa:"Hendrichs si è allenato e sta bene. Poulsen e Haidara sono out, ma queste cose si sanno. Quattro giocatori in ritardo? Sono passati dai fisioterapisti all'inizio dell'allenamento. Cerchiamo di vedere i video per capire cosa offre l'Atalanta, sono molto intensi, molto aggressivi, è più facile vederli che non pensare alle statistiche"."Certo che ho dei contatti in Italia, io non vedo l'ora, ma è la partita del Lipsia, non di Domenico Tedesco. È molto importante questa gara, siamo ai quarti di finale, possiamo arrivare alle semifinali, nelle top 4. L'Atalanta è estremamente forte fuori casa, si vede dalle statistiche è molto chiaro. Fuori casa sono terzi in campionato, invece a Bergamo sono tredicesimi. Possono giocare bene fuori casa, hanno vinto con il Leverkusen due volte. Non dobbiamo essere troppo affamati, dobbiamo aspettare e avere pazienza. Hanno perso con il Napoli ma hanno fatto una bella partita, soprattutto nel secondo tempo, li hanno schiacciati nella propria area."."André non ha fatto una buona gara a Dortmund, non ha creato tanto, come al solito. Ha lavorato molto in campo, in possesso palla si vede anche le azioni che può fare. Possiamo inserire Forsberg ma abbiamo anche altre opzioni"."Sta facendo bene, ci dà delle opzioni nel suo lavoro difensivo. Si sta migliorando di giorno in giorno. Potrà anche essere titolare, può giocare come terzino sinistro, centrale in difesa. Abbiamo qualità, ce le ha anche lui. È un bravo giocatore, un bravo difensore, potrà giocare nelle prossime partite".