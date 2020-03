Il Coronavirus non ferma la Champions League e Lipsia-Tottenham andrà regolarmente in campo a porte aperte. Si parte dall'1-0 conquistato all'andata dai tedeschi in trasferta in Inghilterra grazie al gol siglato da Timo Werner che dà un grande vantaggio agli uomini allenati da Nagelsmann. José Mourinho è chiamato invece all'impresa dato che dopo l'inizio positivo di gennaio è da un mese che non riesce a conquistare i tre punti con gli Spurs privi degli infortunati Son, Kane e Bergwijn.



STATISTICHE - Il Lipsia ospiterà per la prima volta il Tottenham che è anche la prima squadra inglese ad affrontare i Tori Rossi fuori casa. Gli Spurs hanno perso solo una delle loro cinque trasferte di Champions League in Germania, mentre il Lipsia potrebbe raggiungere i quarti di finale di una grande competizione europea per la seconda volta nella propria storia. L’allenatore degli Spurs José Mourinho non ha vinto nessuna delle sue ultime sette partite a eliminazione diretta in Champions League. L'attaccante del Lipsia Timo Werner deve ancora trovare la rete in sei presenze casalinghe in Champions League. Nella gara di andata, l'allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann è diventato il più giovane allenatore in una partita a eliminazione diretta della Champions League (32 anni e 211 giorni).