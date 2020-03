Il Lipsia perde per infortunio Nordi Mukiele. L'esterno francese classe 1997, è rimasto a terra dopo uno scontro fortunito con Sessegnon in cui ha subito una forte pallonata al volto. Sebbene all'inizio il problema non sembrava di seria entità alla fine il terzino è stato costretto a chiedere il cambio lasciando il campo in barella.