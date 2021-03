Secondo il quotidiano spagnolo AS, Lipsia potrebbe essere al centro di un ennesimo Clásico di mercato: il Barcellona e il Real Madrid si sono recentemente aggiunte alla lista squadre interessate al difensore centrale Ibrahima Konaté. Sul ventunenne francese c’erano già anche tre big inglesi: Arsenal, Chelsea e Manchester Utd.



Molto probabilmente quindi, il club di proprietà di Red Bull dovrà privarsi di entrambi i suoi promettenti centrali di difesa: l'altro, Upamecano, anche lui francese, andrà al Bayern Monaco che, come sempre, si è mosso in anticipo sul mercato tedesco, bruciando la concorrenza ed evitando probabili aste.