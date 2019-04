Un'amicizia che dura da tempo, quella tra Mauro Icardi e Lisandro Lopez, consolidata anche ai tempi dell'Inter del difensore argentino e documentata ampiamente sui social di entrambi: "E' uno dei migliori numeri nove del mondo - ha detto Lisandro Lopez in un'intervista a TyC Sports - non ci sono dubbi. Ha avuto qualche problema con l'Inter ma adesso è tornato a giocare e riavrà continuità. Secondo me deve essere convocato per la Copa America perché ha moltissimo da dare alla Nazionale".

Il torneo sudamericano si terrà in Brasile a partire dal 14 giugno: la finale il 7 luglio.