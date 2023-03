Marco Serra ha ribadito alla Procura federale che le sue frasi a José Mourinho durante Cremonese-Roma sono state equivocate, ma ha anche ammesso di aver tenuto un atteggiamento "imperfetto". L'arbitro della sezione di Torino, quarto uomo in occasione della gara valida per la 24ª giornata di Serie A, ha ribadito il contenuto delle frasi dette al tecnico portoghese: "Ti stai mettendo lo stadio contro" e "Vai all’area". Allo stesso tempo, riferisce Ansa, Serra ha ammesso che, riguardando i filmati, il proprio atteggiamento corporeo, senza voltarsi e con le mani in tasca, è stato "imperfetto": se se ne fosse accorto, avrebbe chiesto scusa all'allenatore giallorosso.



Lo ha spiegato il suo difensore, l'avvocato Gabriele Bordoni, al termine dell'interrogatorio di Serra a Roma: "Al termine di un confronto franco e leale crediamo di essere riusciti a far emergere in modo credibile e coerente l’esasperazione da parte dell’allenatore di fronte a un atteggiamento imperfetto. Serra ha detto di aver capito che il suo atteggiamento, tecnicamente ineccepibile, poteva essere frainteso e può aver fatto indispettire Mourinho". Il legale ha aggiunto "di aver chiesto, per ragioni tecniche che la vicenda si chiuda qui. Mi piacerebbe che si concludesse con una stretta di mano tra due galantuomini, che si riconoscono nel valore sportivo, e si torni così a parlare di campo".