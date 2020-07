Atalanta-Bologna si accende improvvisamente, ma non in campo. Furibona lite in panchina tra Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini, volano parole grosse tra i due tecnici fino all'espulsione dell'allenatore nerazzurro. Tutto succede al 36' del primo tempo, Gasperini si lamenta per una decisione arbitrale e l'intervento di Mihajlovic è veemente: "Gasp! Parla con i tuoi, che c... parli con loro! Parla con i tuoi e non rompere il c...! Vaff..!".



Il battibecco a distanza per qualche secondo, fino all'intervento dell'arbitro La Penna che ammonisce i due. Mihajlovic non ci sta: "Buttalo fuori!". E il rosso in effetti arriva, mandando su tutte le furie Gasperini: "Perché a me? Ma cosa fai! Non fate altro che far caciara!". Le lamentele non si placano, anche dalla tribuna il tecnico dell'Atalanta non le manda a dire all'arbitro e soprattutto al collega Mihajlovic.