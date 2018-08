Ai microfoni di ‘Radio Radio’, l'ex allenatore della Lazio Eugenio Fascetti ha commentato la querelle relativa alla presunta lite Inzaghi-Lotito: “Mi sembra grave la faccenda, non so come reagirà Inzaghi ma se perde sabato a Torino potrebbe essere l’innesco di cose non belle. Bisogna vedere che carattere ha Inzaghi, se fossi stato io al suo posto avrei riattaccato il telefono: per me è una cosa grave. Lotito pensa di avere una squadra 10 volte più forte di altre? Allora non capisce molto di calcio, la Lazio è una bella squadra ma non esageriamo”.