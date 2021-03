Terzo incontro di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 per l'Italia di Roberto Mancini che a partire dalle 20.45 sarà impegnata a Vilnius contro la Lituania. Preoccupano le condizioni del sintetico del LFF Stadionas, ma gli Azzurri non vogliono fallire la possibilità di completare il percorso a punteggio pieno e staccare la Svizzera che invece non scenderà in campo.



STATISTICHE - Sono 6 i precedenti fra Italia e Lituania, con gli Azzurri in vantaggio con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. ​Gli azzurri arrivano a questa sfida da una serie di 24 risultati utili consecutivi (17 vittorie e 7 pareggi nel parziale). L'ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). Questa è la terza migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi (25) tra il 2004 e il 2006. Mancini potrebbe eguagliarlo. ​





LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lituania (4-3-2-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka; Novikovas, Sirgedas; Cernych.

Italia (4-3-3-): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy.​