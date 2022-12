Se siamo a commentare un altronella caccia delalla sesta Coppa del Mondo, ormai dopo 20 anni dall'ultima volta, gran parte se non tutto il merito è di28enne portiere della Dinamo Zagabria che il Milan ha affrontato nella fase a gironi della Champions League di quest'anno. E' lui l'eroe delladi Dalic, che nel 2018 avanzava grazie alla qualità di centrocampo e attacco e quattro anni dopo si fa strada con le parate del portiere.agli ottavi: neutralizzati Minamino, Mitoma e Yoshida,(con Livakovic da secondo), sempre agli ottavi,. A questi tre, Livakovic ha aggiunto quello di Rodrygo oggi, ai quarti di finale, e aveva pure intuito il tiro a fil di palo di Casemiro, prima di lasciarsi andare al palo di Marquinhos., con l'Argentina nel 1990. Un'altra impresa dopo quella di Bounou del Marocco dall'altra parte del tabellone, ma anche prima dei rigori la sua partita ha dell'incredibile.Parate su parate, polverizzato il precedente record nella storia della Croazia, 8, conQualcosa di simile a quello che aveva fatto il portiere turcoRustu sembrava impenetrabile, finché Ronaldo, il Fenomeno, non riuscì a siglare l'1-0 finale. Forse ci sarebbe voluto lui...e la Croazia ha eliminato il Brasile grazie anche alla maggiore freddezza dei suoi tiratori di fronte ad un altro specialista come Alisson.. Ora la vincente di Olanda-Argentina, con una certezza: portarla oltre il 90esimo, per la Croazia, è un vantaggio.