Dentro o fuori o quasi.e ilsi giocano praticamente tutte le proprie chance di passaggio agli ottavi di finale diin questo scontro diretto che replica quello vinto per 1-0 dai nerazzurri 7 giorni fa a San Siro. Il Camp Nou sarà un "vulcano infernale" a detta diche recupera Frenkie De Jong (per la panchina) ed è obbligato a vincere. Potrebbe andar bene anche un pareggio a Simone Inzaghi che con 1 punto a testa terrebbe dietro i catalani in classifica.La sconfitta del Barcellona contro l'Inter nella terza giornata è stata solo la seconda gara persa contro i nerazzurri in Champions League in 11 precedenti (6V, 3N, 2P); non ha mai perso due gare di fila contro l'Inter nella competizione, mentre nessuna squadra italiana ha mai battuto il Barcellona due volte in una singola stagione di Champions League. L'Inter ha sempre perso in trasferta contro il Barcellona in Champions League, subendo cinque sconfitte e restando senza segnare in quattro gare (un solo gol in totale). Il campo dei blaugrana è quello in cui i nerazzurri hanno incassato più sconfitte esterne nella competizione (5). L'ultima vittoria in trasferta dell'Inter contro una squadra spagnola in Champions League risale a ottobre 2004, 5-1 in casa del Valencia. Da allora, l'Inter ha perso sette delle successive otto gare di questo tipo (1N), di cui una in ciascuna delle ultime quattro stagioni (vs Barcellona nel 2018/19 e 2019/20, vs Real Madrid nel 2020/21 e 2021/22).L'attaccante del Barcellona,, è stato coinvolto in 27 gol nelle ultime 15 presenze casalinghe in Champions League (22 gol e 5 assist), inclusa una tripletta nella sua prima gara in casa con la squadra catalana nella competizione. Solo due giocatori hanno segnato una tripletta in due partite casalinghe consecutive in Champions League: Lionel Messi nell’ottobre 2016 e Cristiano Ronaldo nel maggio 2017. Da quando ha segnato in quattro presenze consecutive in Champions League tra ottobre e novembre 2019, l'attaccante dell'Interha segnato solo due gol nelle ultime 18 partite della competizione. Tuttavia, l'86% dei suoi gol in Champions League sono stati segnati fuori casa (6/7).Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembelé, Lewandowski, Raphinha.Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.