Nona giornata di Bundesliga che avrà alle 18:30 l’appuntamento più atteso, forse dell’intera stagione. Sono attardate in classifica ma Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono le ovvie favorite per il titolo. Appaiate a -2 dalla vetta, si affrontano al Signal Iduna Park nel 124esimo ‘Der Klassiker’ per invertire la rotta di un’annata partita in campionato con qualche stop di troppo.



Nello slot delle 15:30 altri 4 match. Riflettori sul Lipsia di Rose che vuole continuare a vincere anche sul campo del Mainz e sulla sfida tra Bayer Leverkusen e Schalke 04. Chiudono il programma Ausburg-Wolfsburg e Bochum-Francoforte.