Stasera alle 20.30 si apre il decimo turno di Bundesliga. In campo Schalke e Hoffenheim: non è stato un gran ritorno in Bundes per i padroni di casa, terz’ultimi insieme a -2 da Hertha e Leverkusen e con la seconda peggior difesa del campionato - 21 gol presi - dietro al Bochum. La panchina di Kramer è in bilico, in caso di sconfitta potrebbe arrivare l’esonero. L’Hoffenheim è a -1 dalla zona europea, non vince da più di un mese e arriva dal ko interno col Werder Brema nell’ultima giornata.