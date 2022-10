Di seguito i principali casi da moviola delle sfide di Champions che vedono impegnate le squadre italiane stasera.



Chelsea-Milan ore 21

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistenti: Hessel Steegstra (NED) – Jan de Vries (NED)

IV: Allard Lindhout (NED)

VAR: Dennis Higler (NED)

AVAR: Pol van Boekel (NED)



33' - Aubameyang inventa per Mason Mount che batte Tatarusanu per la seconda volta. L'inglese però parte in posizione di netto fuorigioco.



8' - Leao entra in area da sinistra. Perde l'equilibrio, resta in piedi e poi cade sulla pressione dei difensori del Chelsea. Per il direttore di gara è tutto regolare.











Juventus – Maccabi Haifa ore 21



Arbitro: Sandro Schärer (SUI)

Assistenti: Stephane De Almeida (SUI) – Bekim Zogaj (SUI)

IV: Alain Bieri (SUI)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Fedayi San (SUI)



26′ - Brutto contrasto aereo tra Cuadrado e Cornud. Il colombiano resta a terra per qualche istante, l'arbitro sorvola..



15' - Proteste del Maccabi Haifa per un tocco di braccio di Mckennie su punizione. L'americano però colpisce con la spalla.