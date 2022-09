Nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, il Napoli fa visita ai Rangers Glasgow a Ibrox Park: gli uomini di Spalletti sono chiamati a dare seguito alla grandissima vittoria ottenuta in casa contro il Liverpool e arrivano in Scozia con un giorno di ritardo a causa dei disagi e del lutto causati dalla morte della Regina Elisabetta. I Rangers sono stati sconfitti dall'Ajax per 4-0 nella prima uscita e cercano i primi punti della loro campagna europea.



LE STATISTICHE



E' dal 2008 che i Rangers non affrontano una squadra italiana: allora fu la Fiorentina nella semifinale di Europa League, finita in trionfo per gli scozzesi ai rigori. Al Napoli invece l'incrocio con una scozzese manca dal 1967, sconfitta contro l'Hibernian nella Coppa delle Fiere. La seconda vittoria consecutiva non viene raggiunta dal Napoli in Champions League dal 2016.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram; Jack, Arfield, Kent; Morelos. All. Van Bronckhorst



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti