La Fiorentina ha due risultati su tre al De Grolsche Veste di Enschede: Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi partono dal 2-1 ottenuto all'andata al Franchi in virtù delle reti di Gonzalez e Cabral. Il gol di Cerny ha reso speranza al Twente, che potranno contare su uno stadio pieno. 9 anni di assenza dalle coppe europee per gli olandesi, 5 per la Fiorentina: questa qualificazione ha un valore inestimabile per entrambe.



Italiano ritrova tra i convocati Igor, il difensore brasiliano assente nelle prime tre gare ufficiali della stagione per un infortunio. Non altrettanto fortunato il collega Jans, che ha perso Pleguezuelo, anche lui difensore, per un problema fisico.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Twente: Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Zerrouki, Sadilek; Cerny, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Jans.



Fiorentina: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikone, Cabral, Sottil. All. Italiano.