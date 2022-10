Si giocano oggi gli ultimi tre sedicesimi di finale di Coppa Italia: in campo tre squadre di Serie A contro tre di B. Alle 15 la Cremonese ospita il Modena, a caccia di un altro scalpo importante dopo quello del Sassuolo nel turno precedente. Chi vince va a sfidare il Napoli agli ottavi. Di seguito le formazioni ufficiali:



Cremonese: Sarr; Vazquez, Aiwu, Acella; Ghiglione, Escalante, Milanese, Quagliata; Baez, Buonaiuto; Tsadjout.



Modena: Seculin, Oukhadda, De Maio, Piacentini, Ponsi, Duca, Magnino, Renzetti, Mosti, Giovannini, Bonfanti.



Alle 18 la Sampdoria di Dejan Stankovic, ultima in campionato, cerca riscatto in casa contro l'Ascoli: in palio il turno successivo contro la Fiorentina. Chiude il programma dei sedicesimi di finale il confronto tra Bologna e Cagliari, alle 21, per stabilire la sfidante della Lazio.