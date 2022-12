Non c'è altra via per la Germania: battere la Costa Rica e sperare che la Spagna faccia altrettanto contro il Giappone. Sì perché, in caso di pareggio tra asiatici e iberici, servirebbe un successo con almeno due gol di scarto per superare la differenza reti nipponica. Cosa che non è scontata. Alla Costa Rica, tutt'altro che fuori dai giochi nel gruppo E dopo la vittoria a sorpresa sul Giappone, può bastare un pareggio: in definitiva, entrambe le squadre in campo all'Al Bayt Stadium devono tifare Spagna. Flick non premia Fullkrug dopo il gol che ha tenuto in vita i tedeschi e sceglie Gnabry e Mané, per Suarez solita formazione attendista pronta a sfruttare le occasioni.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Costa Rica: Navas; Duarte, Vargas, Waston; Fuller, Borges, Tejeda, Aguilera, Oviedo; Venegas; Campbell.



Germania: Neuer; Kimmich, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Gnabry.