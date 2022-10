L'undicesima giornata di Serie A si chiude oggi con gli ultimi due posticipi. Alle 18.30 è in programma lo scontro diretto per la salvezza tra Cremonese e Sampdoria: penultima contro ultima, ancora tutte e due senza vittorie in campionato e con i peggiori attacchi del campionato. Non vanno meglio le difese: nessuno ha fatto peggio dei grigiorossi, la Samp ha la quarta peggiore della Serie A. Entrambe però in settimana hanno vinto in Coppa Italia qualificandosi agli ottavi, la squadra di Alvini ha fatto fuori il Modena e i blucerchiati hanno vinto ai rigori contro l'Ascoli.



LE SCELTE - Senza Zanimacchia non convocato, Alvini sceglie Okereke insieme a Dessers, fuori Felix. Pickel in mezzo al campo con Meité e Ascacibar. Stankovic con Amione e non Ferrari a formare la coppia centrale in difesa con Colley, Murru preferito ad Augello a sinistra. Verre ha vinto il testa a testa con Villar e Pussetto si è conquistato un posto da titolare dopo l'affaticamento accusato in Coppa Italia. Panchina per Gabbiadini, c'è Sabiri.



Le probabili formazioni:



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Pickel, Valeri; Okereke; Dessers. All.: Alvini.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru; Verre, Rincon; Pussetto, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: Stankovic.