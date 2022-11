Non hanno ancora segnato ai Mondiali 2022, Croazia e Canada: i balcanici sono stati fermati dal Marocco, mentre i nordamericani hanno subito la beffa del Belgio dopo aver condotto per larghi tratti la partita contro i favoriti del girone. Lo scontro diretto diventa allora occasione di fare un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il ct del Canada Herdman si è detto sicuro che i suoi siano all'altezza e ha usato toni coloriti riferendosi alla partita di oggi, quello della Croazia Dalic deve fare i conti con le non perfette condizioni del granata Vlasic, sostituito dall'ex Inter Livaja.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Croazia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.



Canada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea, Davies, Hutchinson, Eustaquio, Buchanan; Larin, David.