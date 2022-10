Ad aprire la decima giornata di Seria lo scontro salvezza tra Empoli e Monza, in programma alle 15:00 al Castellani. Umore diversi per le due squadra con il club toscano che arriva a questo importante appuntamento avendo ottenuto solo una vittoria fin qui ma comunque fuori dalla zona retrocessione grazie ai 5 pareggi in 9 partite (nessun'altra squadra così tanti). Il Monza invece, con il cambio in panchina e l'arrivo di Palladino, ha invertito il trend negativo di inizio stagione e ha conquistato tre vittorie consecutive che la portano al dodicesimo posto con 10 punti totali.



I PRECEDENTI - Delle nove gare disputate tra le due formazioni, è l'Empoli ad aver ottenuto più successi (5) a cui si aggiungono due pareggi e due sconfitte. In particolare, i padroni di casa non hanno mai perso tra le mura amiche contro il club lombardo. Si affrontano la squadra che ha pareggiato più volte quest'anno (Empoli) e la squadra che nelle ultime 17 trasferte solo una volta si è divisa la posta (Monza).