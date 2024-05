Inzaghi vuole l'Inter più forte di sempre: supera in tutto Conte e punta Mancini, poi il rinnovo

Finalmente campione d’Italia, lo Scudetto della seconda stella che si cucirà sulle divise del club nerazzurro, un traguardo ambito, desiderato e realizzato attraverso una stagione che passerà agli annali come tra le più dominanti della storia del massimo campionato italiano.(dal maggior distacco sulla seconda classificata, passando per il numero vittorie e di punti realizzati in trasferta),, portando il totale di punti realizzati in quest’annata – con ancora due partite da giocare – a 92, una cifra superiore all’ultima Inter scudettata, targata Conte 2020/2021, che ne aveva messi a referto 91.

, anche per nobilitare maggiormente (se mai ce ne fosse bisogno) uno scudetto già conquistato. Inzaghi, grazie al successo sul Frosinone per 0-5 ha rimesso nel mirino – dopo la sconfitta con il Sassuolo, che ha fatto sfuggire di mano la tripla cifra - il record dei record in nerazzurro, quello dei punti conquistati in un campionato. Allo stato attuale, in vetta, c’è Roberto Mancini, che nel 2006-07 ne fece 97.Due impegni non semplici (i biancocelesti cercano l’Europa, gli scaligeri la salvezza) sulla carta, ma questa formazione ha già dimostrato di saper dominare la Serie A e di avere, come visto a Frosinone, ancora quella fame di andarsi a prendere la leggenda.

Persi giocatori di spessore come Lukaku, Brozovic e Skriniar, per vincere lo Scudetto a suo modo,Anche il turnover mostrato, nel corso della corrente stagione, è stato capace di sostenere l’ambizioso gioco di Inzaghiana fattura.(da Lautaro a Thuram, passando per Calhanoglu e Frattesi),Certo, si partiva in origine dallo stesso modulo di base di Conte, quel 3-5-2 tanto caro ai due tecnici, ma in campo sono andate in scena due squadre che non hanno presentato alcun punto comune nell’espressione del gioco, per vari motivi. Dall’ossessione del dominio del gioco di Inzaghi attraverso un possesso palla meno forzato, all’aggressività e il pressing offensivo di Conte. Il piacentino ha saputo proseguire lungo strada tracciata dal salentino, traendone totale beneficio.

Inzaghi è stato il comandante di una stagione densa di soddisfazioni e trionfi.Logico, dopo un percorso tale fattura, pensare di prolungare il rapporto di lavoro con un tecnico che in questi tre anni di Inter è anche cresciuto a dismisura, calandosi in una dimensione internazionale e non solo italiana. A proposito di prolungamento, qualche dialogo sulle intenzioni c’è già stato,Manca ancora qualche settimana, poi si capirà la giusta formula, ma quello che filtra è che questa volta Inzaghi dovrebbe firmare un contratto biennale, portando la scadenza al 2027 (con un ingaggio da 6 milioni di euro netti che potrebbero salire di ulteriori 500 mila euro con i bonus), uniformandosi all’intera dirigenza composta da Marotta, Ausilio e Baccin.