Va in scena la quinta giornata della fase a gironi di Europa League: le squadre migliori puntano a superare il turno senza lo spauracchio di pescare le terze di Champions, mentre quelle peggiori possono inseguire i terzi posti che valgono la Conference League.



Il gruppo A va in scena alle 18:45, Arsenal già qualificato che fa visita al PSV per garantirsi il primato, Zurigo-Bodo Glimt completa il programma.



Gruppo B: Il big match è Fenerbahce-Rennes, che si giocano il primo posto appaiate a quota 10 punti. AEK Larnaca-Dinamo Kiev per l'onore e la Conference.



Gruppo C: in attesa di HJK-Roma, il Betis di Siviglia va in casa del Ludogorets e prova a fare un favore ai giallorossi fermando la seconda classificata.



Nel gruppo D, il sorprendente Saint-Gilloise fa visita al fanalino di coda Malmoe per assicurarsi la fase finale, tenendo a distanza Sporting Braga e Union Berlino che inseguono e si affrontano.



Gruppo E: il Manchester United cerca punti contro lo Sheriff per inseguire la Real Sociedad a punteggio pieno, impegnata a Cipro in casa dell'Omonia Nicosia.



Gruppo F: dopo la Lazio, Sturm Graz e Feyenoord si sfidano alle 21: tutti appaiati a quota 5, perfetto equilibrio.



Gruppo G: alle 21 la capolista Friburgo ospita l'Olympiakos, poi Nantes-Qarabag vale per gli azeri il passaggio del turno.



Gruppo H: ultima chiamata per il Monaco che deve battere a domicilio la capolista Ferencvaros e sperare in un regalino da parte della Stella Rossa che riceve il Trabzonspor.