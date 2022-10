Vincere per prima cosa, poi cercare di farlo con quattro gol di scarto: a causa della sconfitta per 3-0 all'andata, la Fiorentina oggi deve scalare un everest contro il Basaksehir, che comanda il gruppo A di Conference League con 3 punti di vantaggio proprio sui viola. All'andata Traoré e Gurler con una doppietta hanno mortificato gli uomini di Italiano, che in un mese e mezzo sembrano aver apportato qualche correttivo alla sterilità offensiva. L'ex Inter Emre Belozoglu, allenatore dei turchi, si è detto pronto e in guardia per chiudere la pratica primo posto nel girone.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Fiorentina: Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Saponara.



Basaksehir: Sengezer; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Aleksic, Biglia, Tekdemir; Turuk, Okaka, Chouiar.