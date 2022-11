Si apre la seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022: in attesa dei padroni di casa, tocca a Galles e Iran rompere gli indugi e cercare punti fondamentali per le speranze di passaggio del turno. Nel primo turno, i Dragoni hanno raggiunto un importante pareggio con gli USA grazie al rigore di Bale, mentre gli uomini di Queiroz, nonostante la doppietta dell'attaccante del Porto Taremi, hanno subito un pesantissimo 6-2 dall'Inghilterra. Ben inteso, chi perde oggi ha buone chance di salutare in anticipo il Mondiale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Galles: Hennessey; Rodon, Mepham, Davies; Roberts, Wilson, Ampadu, Williams; Ramsey, Moore, Bale.



Iran: Hossein Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini, Mohammadi; Hajsafi, Ezatollahi, Noorollahi, Gholizadeh; Azmoun, Taremi.