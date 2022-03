Tra poche ore sarà il momento di scendere in campo: Italia e Macedonia del Nord si affrontano al Renzo Barbera di Palermo per stabilire la squadra finalista che sfiderà la vincente tra Portogallo e Turchia per accedere ai Mondiali 2022. Vi proponiamo, grazie ai contributi del nostro inviato in Sicilia, tutti gli aggiornamenti nelle ultime ore prima del calcio d'inizio.



16.30 - Palermo comincia a pullulare di tifosi di entrambe le squadre, come è possibile vedere nella nostra gallery.