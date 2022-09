Il grande sabato di Serie A si chiude con un altro big match traI padroni di casa dopo la grande vittoria contro l'Inter non sono riusciti a ripetersi contro la SampdoriaPeggior partenza dei partenopei dalla stagione 2015/2016. Da sottolineare il fattore casalingo, che fin qui ha portato la Lazio a ottenere il massimo dei punti. Dall'altra parte però, iIl grande dubbio per l'allenatore della Lazio,era legato a chi schierare come mezzala traLa scelta ricade su quest'ultimo, per la seconda volta titolare. A supporto di Immobile ci sarannocon Pedro pronto a subentrare. Qualche dubbio anche per Spalletti che alla fine sceglieProvedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.Meret; Di Lorenzo, Rahamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.