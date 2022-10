Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Valencia protagonista, prosegue il programma dell'8a giornata della Liga in Spagna.



Alle 14 apre Almeria-Rayo Vallecano con i padroni di casa dell'ex-Milan Rodrigo Ely in crisi di risultati e piombati in zona retrocessione.



Alle 16.15 occhi sul Wanda Metropolitano dove l'Atletico Madrid di Diego Simeone deve provare a trovare continuità per rilanciare la corsa alla zona Champions e ospiterà il Girona e piombato a solo a +3 dalla zona calda della classifica.



Il Siviglia dopo l'esonero di Lopetegue e la firma in panchina di Sampaoli è chiamato al riscatto alle 18.30 in un difficilissimo scontro con l'Athletic Bilbao dei fratelli Williams che sta vivendo un momento magico e veleggia a -3 dalla vetta della classifica.



Infine alle 21 il Real Madrid capolista (a pari punti col Barcellona), dopo il pareggio con l'Osasuna (e senza Benzema), che farà visita al Getafe dell'ex-Roma Borja Mayoral.